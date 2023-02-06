Deprem'de ölü sayısı 2.300'ü aştı

CAN KAYBI YÜKSELDİ

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 5 bin 606 bina yıkıldı, şu ana kadar 2 bin 316 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem sonucunda 13 bin 293 kişi yaralandı.

"ÇADIR İHTİYACI VAR"

Bakan Akar, "Silahlı kuvvetler olarak bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışmalara başladık, kriz merkezi oluşturduk. Süratle 17 uçakla A400m'ler dahil bir hava yardım koridoru oluşturduk. Ayrıca AKINCI TİHA'lar da görevlendirildi. İhtiyaç duyulan bütün personeli söz konusu bölgelere ulaştırmak için büyük gayret gösterdik. Çadır ihtiyacı var. Mehmetçik çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

"BAZI KESİNTİLER KONTROLLÜ OLARAK YAPILMAKTADIR"

Bakan Dönmez, "Yıllardır bu işin içerisindeyim. Hakikaten böylesini ilk defa gördüm. Doğal olarak altyapılarımız da bu yüksek deprem şiddetli karşısında maalesef dayanamadılar ciddi hasarlar aldı. Ekiplerimiz ilk andan itibaren arızalara müdahale etmeye başladılar. Çevre illerden de buraya ekip takviyesinde bulunduk. Bazı kesintiler kontrollü olarak yapılmaktadır.

EKMEK ÜCRETSİZ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, afet bölgelerinde vatandaşların fırınlardan ekmeklerini ücretsiz şekilde alabileceklerini ifade etti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA:

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar son yaptığı açıklamada, yıkılan bina sayısının 5 bin 606 olduğunu söyledi.

9 bin 618 personelin görev yaptığını belirten Tatar, bölgeye 300 bin battaniye, 22 bin çadır gönderildiğini söyledi.

Bölgede 185 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirten Tatar, halen artçıların devam ettiğini kaydetti. Tatar'ın açıklamasına göre, bölgedeki illere 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderildi.