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Depremde onlarca kişi birleşen 2 dağın altında kalarak can verdi

Adıyaman’da Kahramanmaraşlı depremlerde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü enkaza döndü. 300 haneli köyde hayatını kaybeden 48 kişi getirildikleri Malatya’da Şehir Mezarlığı’na defin edildi.

Depremde onlarca kişi birleşen 2 dağın altında kalarak can verdi - Resim: 1

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Adıyaman’da büyük hasara neden olurken, 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Depremde onlarca kişi birleşen 2 dağın altında kalarak can verdi - Resim: 2

Büyük yıkımın yaşadığı Çelikhan ilçesinde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü ise enkazda döndü. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı köyde hayatını kaybeden akraba ailelerden oluşan 48 kişinin cenazesi getirildikleri Malatya Şehir Mezarlığı’na defin edildi.

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Depremde onlarca kişi birleşen 2 dağın altında kalarak can verdi - Resim: 3

48 kişinin bulunduğu mezarlığı ziyaret ederek mezarlara çiçek bırakan Kenan Apak isimli bir vatandaş ise tarifsiz bir acı yaşandığını kaydederek diyecek söz bulamadıklarını söyledi.

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Depremde onlarca kişi birleşen 2 dağın altında kalarak can verdi - Resim: 4
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