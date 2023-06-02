Depremde yerle bir olan kuruyemiş dükkanının olduğu yer ayçiçeği tarlasına dönüştü

Hayatında ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştığını ve unutulmayacak bir an olduğunu belirten Ömer Faruk Ceyhan ise, “Depremi yaşadım, çok iyi biliyorum. Gerçekten şaşırtıcı ama depremin de bazı etkileri var tekrardan hayatı renklendirecek şekilde. Mesela buralar çok sıkışık bir kentleşmeye sahipti ama şu an açılmış durumda. Aynı zamanda gördüğünüz üzere bina yıkıldıktan sonra etrafından yeşillikler çıkmaya başladı. Hayatımda hiç böyle bir manzara ile karşılaşmadım, sonuçta ilk defa depremi yaşadım. Depremden sonra böyle bir şeyin olması hayata biraz umutla bakmaya yarıyor” diye konuştu.