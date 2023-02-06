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  4. Depremde yıkılan 7 katlı binanın enkazı gündüz görüntülendi

Depremde yıkılan 7 katlı binanın enkazı gündüz görüntülendi

Diyarbakır'da depremde yerle bir olan 7 katlı binanın enkazı gün ağarınca görüntülendi.

Depremde yıkılan 7 katlı binanın enkazı gündüz görüntülendi - Resim: 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi. 

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Depremde yıkılan 7 katlı binanın enkazı gündüz görüntülendi - Resim: 2

Depremi en çok hisseden illerden olan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tesisler kavşağında bulunan 7 katlı bir bina yerle bir oldu. 

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Depremde yıkılan 7 katlı binanın enkazı gündüz görüntülendi - Resim: 3

Çok sayıda yaralı çıkartılırken, ekipler enkaz arama çalışmalarına devam ediyor.

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Depremde yıkılan 7 katlı binanın enkazı gündüz görüntülendi - Resim: 4
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