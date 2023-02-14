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Depremden 178 saat sonra kurtarıldı: O kediye ''umut'' adını verdiler

ahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken Adıyaman'da arama ve kurtarma ekipleri, yıkılan binanın enkazında 178 saat sonra sağ çıkarılan kediye "Umut" ismini verdi.

Depremden 178 saat sonra kurtarıldı: O kediye ''umut'' adını verdiler - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli, "asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Depremden 178 saat sonra kurtarıldı: O kediye ''umut'' adını verdiler - Resim: 2

Ekipler, birçok noktada devam ettikleri çalışmalarda enkaz altında kalan "can dostlar"ın çıkarılması için de yoğun çaba sarf ediyor.

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Depremden 178 saat sonra kurtarıldı: O kediye ''umut'' adını verdiler - Resim: 3

Atatürk Bulvarı Caddesi'nde, 7 katlı bir binanın enkazında 6 gündür çalışma yürüten Ağrı'dan gelen AFAD gönüllüleri, 178 saat sonra bir kediyi canlı çıkardı.

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Depremden 178 saat sonra kurtarıldı: O kediye ''umut'' adını verdiler - Resim: 4

"Umut" adı verilen kedi, kriz merkezinde bulunan veteriner hekimlere teslim edildi.

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