Depremden 178 saat sonra kurtarıldı: O kediye ''umut'' adını verdiler
ahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken Adıyaman'da arama ve kurtarma ekipleri, yıkılan binanın enkazında 178 saat sonra sağ çıkarılan kediye "Umut" ismini verdi.
Kahramanmaraş merkezli, "asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
1 / 7
Ekipler, birçok noktada devam ettikleri çalışmalarda enkaz altında kalan "can dostlar"ın çıkarılması için de yoğun çaba sarf ediyor.
2 / 7
Atatürk Bulvarı Caddesi'nde, 7 katlı bir binanın enkazında 6 gündür çalışma yürüten Ağrı'dan gelen AFAD gönüllüleri, 178 saat sonra bir kediyi canlı çıkardı.
3 / 7
"Umut" adı verilen kedi, kriz merkezinde bulunan veteriner hekimlere teslim edildi.
4 / 7