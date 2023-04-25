Depremden 76 gün sonra o köy evleri teslim edildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki üç köyde yapılan evler teslim edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremlerin ardından bir taraftan kalıcı konut ve köy evlerinin yapım sürecini eş zamanlı yürütüyor.
Üç köyde yapımı tamamlanan köy evleri depremden 76 gün sonra teslim edildi. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzede aileler yeni evlerine kavuştu.
Bayramın ikinci günü evlerini teslim alan depremzedeler, “Cumhurbaşkanımız üç ay içerisinde yaparım diyordu o zaman. Ya adam 45 günde yaptı, bize teslim etti. İstediğimiz bir ev oldu, hayalimdeki buydu. Umduğumuzdan çok çok üstün oldu. Hiç beğenmediğim bir yer yok. Devlet her şeyi düşünmüş, her şeyi içine koymuş. Çok sevindik. Evimiz oldu, yuvamız oldu. Burada her şey var, dört dörtlük. Çift bayram yaşadık” ifadelerini kullandı.
İşte teslim edilen evler...