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Depremden kaçış anı kamerada!

Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme yakalanan vatandaşların korku içinde pasajdan dışarıya çıkması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Depremden kaçış anı kamerada! - Resim: 1

Bolu'da dün saat 13.55'de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlara sebep oldu. 

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Depremden kaçış anı kamerada! - Resim: 2

Deprem anında vatandaşların panik içinde dışarıya çıkmaları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. 

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Depremden kaçış anı kamerada! - Resim: 3

İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan pasajın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de depremi hisseden vatandaşların korkuyla koşturarak dışarıya çıktığı anlar yer aldı. 

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Depremden kaçış anı kamerada! - Resim: 4

Aynı zamanda görüntüde, sarsıntı sırasında tavandan tozların döküldüğü görüldü.

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