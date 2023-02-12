Depremden kurtulan kadın İstanbul'da doğum yaptı

Başhemşire Zeynep Sevgi Keskin, Fatma Yetim'in, kendilerine getirildiğinde 39'uncu haftada ve doğumunun çok yaklaşmış olduğunu görünce hemen yatış işlemlerini yaparak doğuma aldıklarını dile getirdi. Keskin, “Anne ve bebeği şu an çok sağlıklı. Hastanın tüm giderleri, tüm ihtiyaçları kurumumuz tarafından karşılanmaktadır" dedi. (DHA)