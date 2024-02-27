Depremden sonra talep patladı! Aylık getirisi 250 bin TL

‘EN AZ 10 SENE YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜR’

Kule vinç yatırımcılığıyla ilgili bilgiler aktaran Karslıoğlu, “Koyduğunuz sermayeye göre bu kadar yüksek getirisi olan çok fazla yatırım enstrümanı olmadığı için kule vinçler ön plana çıkıyor. Tek yapmanız gereken bir şirket kurmak. Sonrası tamamen müteahhide ait. Kule vinç operatörlerinin en düşük maaşı 80 bin TL. Bu masraf da müteahhide ait. Sektör olarak hem operatörlüğü hem de kendisi çok güzel bir iş kolu. Çocuk sahibi olan aileler çocuklarını bu iş koluna da yönlendirebilir. Kule vinci satın alırken aynı otomobil alır gibi markasına, özelliklerine dikkat etmek gerekiyor. Tecrübeli firmalardan almak gerekiyor. İnşaat sektörü zaten yıllardır lokomotif bir sektör ama depremden sonra daha da önem kazandı. Kule vinç yatırımcılığı da en az 10 sene yatırımcısının yüzünü güldürecek bir yatırımdır” diye konuştu. (DHA)