Depremin ardından su seviyesi yükseldi

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Hazar Gölü'nün tektonik bir göl olduğunu hatırlatarak, "Bunlara jeoloji dilinde çek- ayır havza adı veriliyor. Burada su seviyesinin değişimini net olarak anlayabilmek için önce gölün beslenmesine bakmak lazım. Yani göldeki su bütçesi nedir? Su nereden geliyor? Göl, iki kanaldan beslenebilir. Birincisi yüzey suları ki bu iklime bağlıdır. İkincisi de yer altı sularından beslenme ki Hazar Gölü'nün su bütçesinin büyük bir bölümünü yer altı suları oluşturuyor" diye konuştu.

