Depremin enkazından 91 saat sonra çıkarılmıştı! Minik Ayda'dan mesaj var
İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan minik Ayda, sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde, "Ben çok iyiyim" dedi.
Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, annesiyle birlikte yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalan Ayda Gezgin, 91 saat sonra canlı olarak çıkarıldı.
7 Kasım Cumartesi günü tedavisi tamamlanan Ayda, taburcu edildi. Sosyal medyada bir kullanıcı Ayda'nın görüntüsünü paylaştı.