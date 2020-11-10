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  3. 10 Kasım 2020 18:49

Depremin enkazından 91 saat sonra çıkarılmıştı! Minik Ayda'dan mesaj var

İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan minik Ayda, sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde, "Ben çok iyiyim" dedi.

Depremin enkazından 91 saat sonra çıkarılmıştı! Minik Ayda'dan mesaj var

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, annesiyle birlikte yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalan Ayda Gezgin, 91 saat sonra canlı olarak çıkarıldı.

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Depremin enkazından 91 saat sonra çıkarılmıştı! Minik Ayda'dan mesaj var

Depremin simgelerinden biri olan Ayda, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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Depremin enkazından 91 saat sonra çıkarılmıştı! Minik Ayda'dan mesaj var

7 Kasım Cumartesi günü tedavisi tamamlanan Ayda, taburcu edildi. Sosyal medyada bir kullanıcı Ayda'nın görüntüsünü paylaştı.

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Depremin enkazından 91 saat sonra çıkarılmıştı! Minik Ayda'dan mesaj var

Babasının ve erkek kardeşinin de görüldüğü videoda Ayda’nın kameraya el sallayıp, "Ben çok iyiyim" demesi yer alıyor.

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