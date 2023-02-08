Depremin etkisi tren raylarında böyle görüldü!
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nden geçen tren rayları depremin etkisiyle yerinden oynayıp yana kaydı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Şu ana kadar yıkılan 6 bin 444 binada 8 bin 574 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 133 kişi yaralandı.
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Depremden sonra çekilen görüntüler ise sarsıntının bölgedeki şiddetli etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Yön değiştirdi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Mahallesi'nden geçen tren hattında hasar oluştu.
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