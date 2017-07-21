Depremin iki can aldığı Kos Adası'ndan görüntüler

Yunanistan Güney Ege Eyaleti Valisi Yorgos Hacimarkos bir televizyona yaptığı açıklamada, deprem sonucu İstanköy Adası'nda ölen iki kişiden birinin 30 yaşında Türk diğerinin ise 20 yaşında bir İsveçli olduğunu söyledi.