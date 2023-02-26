Depremin izleri siliniyor! Paramparça olan kara yolu havadan görüntülendi

'ESKİ HALİNE GETİRECEĞİZ'

Trabzon DSİ personeli Serdar Kaşıkçı, "Herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Bize de bu yol düştü. Çok kötü durumda. Onarımına başladık. 1 ay içinde yolu, eski haline getireceğiz. Tabii, olan canlarımıza oldu. Yol, bina tekrar yerine gelir. Her şey düzelecek. Biz de bunun için üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz" dedi. Trabzon DSİ personeli Ekrem Yazıcı ise "Buradaki acıları, yaraları sarmanın derdindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi yolumuz göçmüş. Servis yolu bağlandı. Biz de buradaki onarımı yapıyoruz. Kısa süre içinde ulaşıma açmaya çalışıyoruz. Millet ve ülke olarak elimizden geleni yapıp, daha çok çalışacağız" diye konuştu. (DHA)