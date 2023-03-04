Depremin korkunç imzası karlar eriyince ortaya çıktı

Fay hattının ilk köy sakinleri tarafından tespit edildiğini dile getiren muhtar Karakız," Burada ilk Kahramanmaraş depreminde bir fay hattı oluştu. İkinci depremde yarıklar daha da arttı. Köylüler fark etti. Yetkililere haber verdik. Yaklaşık 300 metre civarında oluşan fay hattı. Burada yarım metre kar vardı fark etmedik karlar eriyince ortaya çıktı. Balyoz vurulması patlama gibi bir ses duyduk. Kayalık alanda çok sayıda kaya yollara devrildi ve belediyemiz ile birlikte yollarımız kayalardan temizledik açtık. Hasarlı evlerimiz de var" dedi.