Depremin merkezinde hortum dehşeti: Ölü ve yaralılar var

'KIZIMI KOCAMLA ZOR TUTTUM'

Hortumu yaşayanlardan Elif Çırahan, 2 kızının yaralandığını söyledi. Birden çadırların uçmaya başladığını belirten Çırahan, "Rüzgar çıktı, rüzgar çadırlarımızın hepsini uçurdu. 2 kızım gitti, öldü mü kaldı mı bilmiyorum kanlar içindeydi. Kızımı rüzgar götürecekti çadırla birlikte kocamla zor tutuyordum. Hepimiz mahvolduk bir deprem, bir bu rüzgar. Biz mahvolduk, bizim halimiz ne olacak" dedi.