Depremin merkezinde hortum dehşeti: Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen hortum ortalığı savaş alanına çevirdi. Hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde aniden çıkan hortum, hayatı felç etti. Hortum, özellikle çadırlarda ve konteynerlerde kalan depremzedeleri vurdu. Hortum, çadır ve konteynerleri yerinden uçurdu. Bazı binaların çatıları da çadırların üzerine düştü.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken 8'i ağır 40 kişi yaralandı, 170 çadır da hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye altına alındı.
'KIZIMI KOCAMLA ZOR TUTTUM'
Hortumu yaşayanlardan Elif Çırahan, 2 kızının yaralandığını söyledi. Birden çadırların uçmaya başladığını belirten Çırahan, "Rüzgar çıktı, rüzgar çadırlarımızın hepsini uçurdu. 2 kızım gitti, öldü mü kaldı mı bilmiyorum kanlar içindeydi. Kızımı rüzgar götürecekti çadırla birlikte kocamla zor tutuyordum. Hepimiz mahvolduk bir deprem, bir bu rüzgar. Biz mahvolduk, bizim halimiz ne olacak" dedi.