Depremin merkezinde riskli binaların yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki büyük deprem, kentte yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, depremlerde 12 bin 458 kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar ise bin 250 binanın deprem nedeniyle yıkıldığı belirlendi. İlçelerle birlikte yıkılan bina sayısı ise 2 bin 500’ü aştığı tespit edildi.