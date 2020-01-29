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  3. 29 Ocak 2020 20:43

Depremin şiddetini azaltıyor !

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kurulan sismik izolatör sistemi sayesinde 6.8'lik depremi 3 şiddetinde hissettiler.

Depremin şiddetini azaltıyor !

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kurulan sismik izolatör sistemi sayesinde 6,8'lik deprem 3,1 olarak hissedildi.

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Depremin şiddetini azaltıyor !

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem, Elazığ ve Malatya'da yıkımlara neden olmuş ve 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

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Depremin şiddetini azaltıyor !

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce, kamu-özel iş birliği modeliyle yaptırılan ve geçen yıl ağustos ayında hizmete açılan hastanenin yapımı aşamasında, zemine 872 deprem izolatörü yerleştirildi.

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Depremin şiddetini azaltıyor !

6,8'lik deprem sırasında, mevcut izolatörler devreye girerek sarsıntının en az şekilde hissedilmesini sağladı.

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