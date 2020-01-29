Depremin şiddetini azaltıyor !
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kurulan sismik izolatör sistemi sayesinde 6.8'lik depremi 3 şiddetinde hissettiler.
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kurulan sismik izolatör sistemi sayesinde 6,8'lik deprem 3,1 olarak hissedildi.
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem, Elazığ ve Malatya'da yıkımlara neden olmuş ve 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler
Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce, kamu-özel iş birliği modeliyle yaptırılan ve geçen yıl ağustos ayında hizmete açılan hastanenin yapımı aşamasında, zemine 872 deprem izolatörü yerleştirildi.