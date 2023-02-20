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Depremin toz haline getirdiği binanın yıkıldığı an kamerada

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da çöken Serin-2 Apartmanı’nın yıkılmadan önce çatırdama ve ‘yardım edin’ çığlıkları telefon kameralarına yansıdı.

Depremin toz haline getirdiği binanın yıkıldığı an kamerada - Resim: 1

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.6 ve 7.7'lik depremin ilk anlarına ait dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı. O anlar saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde depremin şiddetiyle Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanı'nın önce çatırdayıp sonra çöktüğü görülüyor

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Depremin toz haline getirdiği binanın yıkıldığı an kamerada - Resim: 2

Öte yandan binanın çatırdamasından sonra ‘yardım edin' çığlıkları da tüyler ürpertiyor. Deprem esnasında gökyüzünün yeryüzünü aydınlatmasıyla birlikte sarsıntının şiddetlendiği görüntüde, elektriklerin kesildiği görülüyor.

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Depremin toz haline getirdiği binanın yıkıldığı an kamerada - Resim: 3

Onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği ve yaralandığı Serin-2 Apartmanı'nda, 16 Şubat'ta enkaz çalışmaları tamamlanmıştı. Diyarbakır'da resmi rakamlara göre 407 vatandaş hayatını kaybetmişti.

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Depremin toz haline getirdiği binanın yıkıldığı an kamerada - Resim: 4
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