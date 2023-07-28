Depremin yıktığı Hatay'ı şimdi de Afrika sıcakları vurdu

İHA'nın haberine göre İş makinesi operatörü Mehmet Kartal, Sivas’tan Antakya’ya geldiğini belirterek “Depremden sonra Sivas’tan geldim. Havalar çok sıcak. Şu an hava 40 dereceden fazla ama makinenin üstünde 45’i de geçiyor. Zor olsa da mecburuz. Ortalama 8-10 litre su içiyorum. Tam tempo çalışmaya devam ediyoruz. Bir an önce Hatay’ı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz” dedi.