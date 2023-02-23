Depremlerin büyüklüklerini etkileyen ''kapı'' keşfedildi

Riverside'daki California Üniversitesi'nden jeolog Nicolas Barth, "Bir deprem kapısı, tek şeritli bir inşaat bölgesinde trafiği yönlendiren biri gibidir" diyor.

Araştırma ekibi, Alp fayından topladıkları tortular ile bir modelleme oluşturdu ve bu çökeltiler, son 4 bin yılda Alp Fayı boyunca meydana gelen 20 büyük depremin boyutlarını gösterdi. Yapılan modellemede son üç depremin bu kapıdan geçtiği ve bir sonraki depremin yüzde 82'sinin de buradan geçeceği belirlendi.