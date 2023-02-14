Depremlerin yol açtığı yer hareketleri uzaydan haritalandırıldı
Türkiye ve Suriye’de 30 binden fazla kişinin ölümüne yol açan iki depremin yol açtığı fay hareketleri, Avrupa Birliği’nin Sentinel-1A uydusu tarafından tespit edildi.
Avrupa Birliği’nin Sentinel-1A uydusu tarafından tespit edilen fay hareketleri, dev enerjileri açığa çıkaran depremlerin yeri nasıl hareket ettirdiğini gösteren en detaylı harita oldu.
BBC Türkçe'nin haberine göre haritanın verileri, cuma gününün ilk saatlerinde Türkiye’nin 700 kilometre üzerinden geçen AB uydusu tarafından elde edildi. Uyduda iklim ve ışık şartlarından bağımsız olarak Dünya’nın zeminini ölçebilen aletler bulunuyor.
Sentinel-1A, düzenli olarak buradaki fay hatlarının üzerinden uçarak zemindeki hareketleri tespit ediyor. Araştırmacıların kullandığı interferometre adlı teknik, depremin öncesiyle sonrasını kıyaslamaya olanak sağlıyor.
İlk görselde yer alan haritada yer alan kırmızı noktalar uydunun bir önceki uçuşuna göre uyduya yaklaşan yerleri, maviler ise uzaklaşan yerleri gösteriyor. Bu harita, Doğu Anadolu Fay Hattı’nın etrafındaki zeminin nasıl yer değiştirdiğini gözler önüne seriyor.