Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı
Adıyaman’da depremzede ailelerin kaldığı iki konteyner yanarak küle döndü. Yangın nedeniyle konteyner kentte korku dolu anlar yaşandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bulunan K-6 Konteyner kentte depremzede bir ailenin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
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Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan konteynere de sıçradı.
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Korku dolu anların yaşandığı konteyner kentte olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, iki konteyner kullanılamaz hale geldi.
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