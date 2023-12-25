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Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı

Adıyaman’da depremzede ailelerin kaldığı iki konteyner yanarak küle döndü. Yangın nedeniyle konteyner kentte korku dolu anlar yaşandı.

Kaynak: İHA
Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bulunan K-6 Konteyner kentte depremzede bir ailenin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

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Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı - Resim: 2

Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan konteynere de sıçradı. 

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Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı - Resim: 3

Korku dolu anların yaşandığı konteyner kentte olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, iki konteyner kullanılamaz hale geldi.

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Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı - Resim: 4
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