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Depremzede genç kadına tekme tokat dayak

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 37 yaşındaki genç kadın depremde evi zarar gördüğü için emanet ettiği çocuklarını, kendisine göstermediği iddia edilen boşanma aşamasındaki eşi tarafından darbedildi.

Depremzede genç kadına tekme tokat dayak - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Şiraz K., velayeti kendisinde olan çocukları Yakup (10) ve Zöhre'yi (15), evi zarar gördüğü için 2 gün önce ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi İsmail K.'ya emanet etti. 

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Depremzede genç kadına tekme tokat dayak - Resim: 2

İddiaya göre, oyun oynarken başından yaralandığını öğrendiği oğlu Yakup ve kızı Zöhre'yi görmek isteyen Şiraz K., İsmail K.'nin Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki evine gitti. 

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Depremzede genç kadına tekme tokat dayak - Resim: 3

İsmail K., Şiraz K.'nin çocuklarını görmesi için izin vermeyince ikili tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle İsmail K., Şiraz K.'yi yere yatırıp yumruklarla darbetti. 

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Depremzede genç kadına tekme tokat dayak - Resim: 4

Yakınlarının araya girmesiyle kavga son buldu. Yaşananlar, başka bir aile üyesi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 

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