Depremzede genç kadına tekme tokat dayak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Şiraz K., velayeti kendisinde olan çocukları Yakup (10) ve Zöhre'yi (15), evi zarar gördüğü için 2 gün önce ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi İsmail K.'ya emanet etti.