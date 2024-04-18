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Depremzede vatandaş bahçesinde Bizans'tan kalma define buldu

Hatay’da bir çiftçi, bahçesini çapalarken traktörünün pulluğuna takılan küpten çıkan Bizans dönemine ait 22 altın sikkeyi yetkililere teslim etti.

Kaynak: İHA
Depremzede vatandaş bahçesinde Bizans'tan kalma define buldu - Resim: 1
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Depremzede vatandaş bahçesinde Bizans'tan kalma define buldu - Resim: 2

Antakya ilçesi Saçaklı Mahallesi’nde traktörle zeytin bahçesini çapalamak isteyen çiftçi İsmet Kaya’nın pulluğuna içi altın sikke dolu küp takıldı. 

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Depremzede vatandaş bahçesinde Bizans'tan kalma define buldu - Resim: 3

Pulluğun temasıyla parçalanan küpü kontrol eden Kaya, altınların çevreye yayıldığını fark etti.

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Depremzede vatandaş bahçesinde Bizans'tan kalma define buldu - Resim: 4

Kaya, durumu jandarma ekiplerine bildirdi ve bölgeye kolluk kuvvetleri ile müze müdürlüğü görevlileri intikal etti.

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