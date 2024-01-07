Depremzedelerin kaldığı prefabrik ev yandı, 2 çocuk hayatını kaybetti
Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede ailenin kaldığı prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Yangın, Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde ikamet eden Z.H. adlı şahsın deprem sonrası yaşamak için evlerinin bahçelerine yaptırdığı prefabrik yaşam alanında meydana geldi.
1 / 8
Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti
2 / 8
. Olay yerinde yapılan araştırmada İ.H. ve D.H.'nin vefat ettiği tespit edildi. Samandağ İtfaiyesi ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri tarafından olay yerinde yapılan gerekli incelemeler neticesinde yangının elektrik kablolarından çıktığı değerlendirildi.
3 / 8
Elektrik tesisatından çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
4 / 8