Depremzedelerin kaldığı prefabrik ev yandı, 2 çocuk hayatını kaybetti

. Olay yerinde yapılan araştırmada İ.H. ve D.H.'nin vefat ettiği tespit edildi. Samandağ İtfaiyesi ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri tarafından olay yerinde yapılan gerekli incelemeler neticesinde yangının elektrik kablolarından çıktığı değerlendirildi.