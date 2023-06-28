Depremzedelerin mezarlıkta buruk bayramı

Kimi eşini, kimi annesini kimi ise çocuklarını ve tüm yakınlarını kaybeden depremzedeler bayram namazının ardından kabristana akın etti. Yakınlarının mezarları başında dua eden aileler, gözyaşları döktü. Mezarlıktaki yürekleri yakan görüntüler yaşanırken, depremin minik kurbanlarının kabirleri de en sevdikleri elbiseler ile süslendi.