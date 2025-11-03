  1. Anasayfa
  Derbi kavgası kanlı bitti; ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var!

Derbi kavgası kanlı bitti; ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dün akşam oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı derbi maç öncesi Tekirdağ'da iki grup taraftar arasında çıkan kavga, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kavgada 5 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçını izlemek için bir kafeye gelen taraftar grupları arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taşların, yumrukların, tekmelerin ve şişelerin havada uçuştuğu kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmekte zorlandı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

