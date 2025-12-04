Dere yatağından gelen kokular korkunç gerçeği gözler önüne serdi!
Adana'daki bir dere yatağına kimliği belirsiz kişiler tarafından at ve eşek kalıntılarının atılması mahalle halkını isyan ettirdi.
Kaynak: İHA
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde kesilen at ve eşek kalıntıları açık olan atık su dere yatağına atılması vatandaşların tepkisini çekti.
Özellikle sıcak havalarda dayanılmaz hâle gelen koku yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor.
Bu durum hem sağlık hem de çevre açısından büyük tehdit oluşturuyor.
Vatandaşlardan Mehmet Mustafa Köroğlu, "Buraya at ve eşek kemiği atıyorlar. Burası artık oturulmaz hale geldi. Kime şikayet edeceğimizi de bilmiyoruz. 50 defa şikayet ettik ama sonuç alamadık. Elimiz kolumuz bağlı kaldı. Burayı anlatmaya gerek yok; yol üzerinden bakınca bile kemik kaynıyor. Burada felaket bir koku var. Kapı penceremiz yaz kış kapalı. Koku ve sinekler nedeniyle hastalıktan kurtulamıyoruz" dedi.
