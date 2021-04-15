Dereden akanı görenler hayrete düştü!
Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de süt taşıyan kamyon kontrolden çıkarak nehre düşmesi sonucu nehirden litrelerce akan süt herkesi şaşırttı.
Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de nehir beyaza büründü. Carmarthenshire bölgesindeki Llanwrda kasabasında süt taşıyan kamyon, kontrolden çıkarak nehre düştü.
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Kazanın ardından kamyondaki litrelerce süt nehre döküldü. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, nehir beyaz renge boyandığı görülüyor.
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Nehrin beyaz aktığını gören bir çok kişi bölgeye akın etti. Nehrin ilginç görüntüsünü fotoğraflayan meraklılar evlerine geri döndü.
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