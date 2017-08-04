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  3. 04 Ağustos 2017 08:15

Dernek görünümlü pavyona baskın

Konya'da dernek adı altında işletilen pavyona düzenlenen baksında 5 konsomatris gözaltına alındı.

Dernek görünümlü pavyona baskın

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ile Narkotik ekipleri, merkez Selçuklu İlçesi Ferhuniye Mahallesi'nde bulunan Ferhuniye Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği adı altındaki pavyona baskın düzenlendi.

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Dernek görünümlü pavyona baskın

Baskında dedektör köpek 'Oscar' da kullanıldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde izine rastlanmadı.

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Dernek görünümlü pavyona baskın

İşyeri çalışanları ve müşterilerin GBT sorgusu yapıldı. Pavyonda konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen Ukraynalı Ksenlıa F. (26), Olha S. (28), İnna B. (35), Rus Darıa P. (26) ile Kübalı Daidelin S.(19) gözaltına alındı.

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Dernek görünümlü pavyona baskın

Kadınların, pavyona müşteri olarak arkadaşlarını görmeye geldiklerini söyledikleri öğrenildi.

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