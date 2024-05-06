Ders kitaplarındaki Atatürk portresi MEB envanterine girdi
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün okul kitaplarında ve sınıflarda yer alan portresinin aslı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın envanterine dahil edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan ve o tarihten bu yana okulların sınıf duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alan, bu yönüyle eğitim camiası açısından ayrı bir değeri olan tarihi Atatürk portresi, muhafaza edilmek üzere envantere dahil edildi.
Tablonun arkasındaki 'Atatürk Portresi Raporu' başlıklı ıslak imzalı belge, eserin değerini ortaya koyuyor.
1961 yılında Ankara'da Kızılay Derneği binasında Atatürk'ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan başkanlığında toplanan Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Uzmanı Yazar Tevfik Bıyıklıoğlu, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Kızılay Derneği Müşavir Mimarı Muhittin Güreli, Ressamlar Derneği Başkanı Turgut Zaim ve ressam Rami Uluer'den oluşan 6 kişilik komisyonun raporunda, Atatürk'ün fotoğrafının 75x95 ebadında büyütülmesiyle Ressam Şeref Sonel tarafından sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan portrenin, o güne kadar yapılmış tüm Atatürk resimlerinden daha önemli ve kıymet biçilemeyecek bir eser olduğu belirtildi.