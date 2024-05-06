Ders kitaplarındaki Atatürk portresi MEB envanterine girdi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan ve o tarihten bu yana okulların sınıf duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alan, bu yönüyle eğitim camiası açısından ayrı bir değeri olan tarihi Atatürk portresi, muhafaza edilmek üzere envantere dahil edildi.