Çalışan annelere 15 bin 600 TL destek
Sigortalı çalışan annelere 0-60 aylık çocukları için verilecek 650 liralık mali desteğin ayrıntıları belli oldu. İşte 24 ay sürecek projeyle ilgili merak edilen sorular ve cevapları...
Kadın istihdamını artırmak ve çalışan kadınları desteklemek için ‘Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ hayata geçirildi.
Posta'nın haberine göre proje ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB), 0-60 aylık (5 yaşa kadar) çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen, sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına, her ay 650 lira civarında destek sağlayacak.