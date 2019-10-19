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  3. 19 Ekim 2019 12:54

Çalışan annelere 15 bin 600 TL destek

Sigortalı çalışan annelere 0-60 aylık çocukları için verilecek 650 liralık mali desteğin ayrıntıları belli oldu. İşte 24 ay sürecek projeyle ilgili merak edilen sorular ve cevapları...

Çalışan annelere 15 bin 600 TL destek

Kadın istihdamını artırmak ve çalışan kadınları desteklemek için ‘Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ hayata geçirildi.

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Çalışan annelere 15 bin 600 TL destek

Posta'nın haberine göre proje ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB), 0-60 aylık (5 yaşa kadar) çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen, sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına, her ay 650 lira civarında destek sağlayacak.

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Çalışan annelere 15 bin 600 TL destek

24 aylık toplam ödeme 15 bin 600 liraya ulaşıyor. Projede ön kayıt başvuruları sürüyor.

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Çalışan annelere 15 bin 600 TL destek

Anne için aylık kazanç sınırı ne?
Annenin kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK’ya bildirilen kazancının aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını aşmaması gerekiyor. (2019 yılı için 5.116 TL.)

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