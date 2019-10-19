Çalışan annelere 15 bin 600 TL destek

Posta'nın haberine göre proje ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB), 0-60 aylık (5 yaşa kadar) çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen, sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına, her ay 650 lira civarında destek sağlayacak.

