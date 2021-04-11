Detaylar tek tek belli oluyor! Ramazan'a tam kapanma olacak mı?

Son dönemde tespit edilen vakaların yüzde 85'i farklı varyantlardan oluşuyor. Bunun için mutasyonlu virüsün seyri enine boyuna analiz edilecek. Bilim Kurulu'ndan bir gün sonra toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin öncelikli gündemi de yine koronavirüs olacak. Sağlık Bakanı Koca'nın sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak.