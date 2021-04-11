Detaylar tek tek belli oluyor! Ramazan'a tam kapanma olacak mı?
Koronavirüs vakalarında önlenemez artış sonrası ek tedbirler masaya yatırılacak. Salı günü yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda Ramazan ayı için ek tedbir kararlarının alınması bekleniyor.
Koronavirüsle mücadelede gözler yeni haftada yapılacak Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarında olacak. Pazartesi günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.
KABİNE TOPLANTISI SALI GÜNÜ YAPILACAK
Bilim Kurulu'ndan ardından salı günü de Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının öncelikli gündemi de yine koronavirüs olacak. Sağlık Bakanı Koca'nın sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları Kabine üyeleriyle paylaşılacak.
Son dönemde tespit edilen vakaların yüzde 85'i farklı varyantlardan oluşuyor. Bunun için mutasyonlu virüsün seyri enine boyuna analiz edilecek. Bilim Kurulu'ndan bir gün sonra toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin öncelikli gündemi de yine koronavirüs olacak. Sağlık Bakanı Koca'nın sunum yapacağı toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak.
YENİ RİSK HARİTASI ÇIKARILACAK
İllerdeki yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak, yeni risk haritası çıkarılacak. Amaç, Ramazan ayını fırsat bilerek insan hareketliliğini azaltmak, vaka sayılarını düşürmek.
Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler Kabine toplantısında görüşülecek, 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. Koronavirüs aşılamaları da toplantının gündeminde olacak. Sağlık Bakanlığı'nın hedefi Temmuz ayına kadar 20 yaş üstünün tamamını aşılamak.