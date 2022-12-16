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Dev akvaryum patladı, ortalık savaş alanına döndü

Almanya'nın başkenti Berlin'de içinde 1500 balığın bulunduğu 16 metre yükseklik ve 11 buçuk metre çapındaki dev akvaryumun patladığı bildirildi.

Dev akvaryum patladı, ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, bu sabah silindir şeklindeki "Sea Life" adlı akvaryumun henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir gürültü ile patladığı belirtildi.

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Dev akvaryum patladı, ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Açıklamada, içinde akvaryumun bulunduğu otel binasının cephesinin zarar gördüğü ve binanın parçalarının sokağa savrulduğu aktarıldı.

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Dev akvaryum patladı, ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

Akvaryum suyunun binanın önünden geçen caddeye aktığı ifade edilen açıklamada, cam kırıntılarından 2 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

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Dev akvaryum patladı, ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4

Açıklamada, akvaryuma yönelik bir saldırı yapıldığına ilişkin bir emarenin bulunmadığı vurgulandı. Binanın hasar görmesi sebebiyle otelde kalanların dışarı çıkarıldığı kaydedildi.

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