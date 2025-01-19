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Dev AVM'nin otoparkında canlı bomba alarmı

Adıyaman'da, faaliyet gösteren AVM'nin açık otoparkında canlı bomba olduğuna dair verilen ihbar polis ekiplerini alarma geçirdi.

Kaynak: İHA
Dev AVM'nin otoparkında canlı bomba alarmı - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren AVM'nin açık otoparkında canlı bomba olduğuna dair ihbar alan 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine çok sayı polis ekibi sevk edildi.

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Dev AVM'nin otoparkında canlı bomba alarmı - Resim: 2

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, AFAD ekipleri ve polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

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Dev AVM'nin otoparkında canlı bomba alarmı - Resim: 3

Polis ekipleri AVM'nin açık otoparkında ve çevresinde incelemelerde bulundu.

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Dev AVM'nin otoparkında canlı bomba alarmı - Resim: 4

Olay yerinde ve çevresinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

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