Dev AVM'nin otoparkında canlı bomba alarmı
Adıyaman'da, faaliyet gösteren AVM'nin açık otoparkında canlı bomba olduğuna dair verilen ihbar polis ekiplerini alarma geçirdi.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren AVM'nin açık otoparkında canlı bomba olduğuna dair ihbar alan 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine çok sayı polis ekibi sevk edildi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, AFAD ekipleri ve polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
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Polis ekipleri AVM'nin açık otoparkında ve çevresinde incelemelerde bulundu.
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Olay yerinde ve çevresinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.
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