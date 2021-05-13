Dev balina Mersin'de sahile vurdu
Mersin'de kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta büyük bir cismin yüzdüğünü gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve polis ekiplerine bildirdi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı açıklarında devriye atan Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, dev bir cismin karaya doğru ilerlediğini fark etti.
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Bunun üzerine bölgeye doğru hareketlenen ekipler, cismin ölen dev bir balina olduğunu gördü.
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Ardından ölü balinayı karaya kadar takip eden ekipler, durumu polis ve itfaiye ile Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
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Yaklaşık 8 metre boyunda, 800 metre uzunluğundaki balina, Kushimoto Sokağı karşısındaki sahile vurdu.
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