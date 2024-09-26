Dev banka Dolar, enflasyon, borsa ve faiz tahminlerini değiştirdi
HSBC, Türkiye ekonomisine yönelik görüşlerini aktardığı son analizde, enflasyon ve dolar/TL tahminlerini açıkladı
HSBS, raporunda risklere de dikkat çekerek, "Yükselen petrol fiyatları, küresel talepteki zayıflık, jeopolitik gerilimler, risk iştahındaki bozulma ve fon akışlarındaki tersine dönüş, ödemeler dengesi baskılarının yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir ve bu da ekonomik faaliyet üzerinde baskı yaratabilir" ifadelerini kullandı.
“Borsadaki düşüşler alım fırsatı olabilir”
HSBC, hisse analizinde ise Türk hisse senetleri için tavsiyesini "ağırlık üstü getiri (overweight)" olarak korurken, son düşüşlerin bir satın alma fırsatı olabileceğini belirtti.
Bu kapsamda HSBC'nin gelişmekte olan piyasalara yönelik hazırlanan raporunda, Türk hisse senedi piyasasının, küresel makro oynaklığın yaşandığı yaz döneminde keskin bir düşüş yaşadığı hatırlatıldı.
Hisse senetleri için, son düşüşün bir satın alma fırsatı olduğunu düşündüğünü belirten HSBC, "İstikrar programı yolunda gidiyor, büyüme yavaşlıyor, cari açık düştü ve enflasyon düşüyor. Büyümedeki zayıf noktanın bu yılın ikinci yarısında olması muhtemel ve 2025'te yeniden hızlanması bekleniyor. Faiz oranları da gelecek yıl sert bir şekilde düşmeli. Enflasyon-çıktı takasının çok olumlu olma potansiyeli olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.