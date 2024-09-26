Dev banka Dolar, enflasyon, borsa ve faiz tahminlerini değiştirdi

Hisse senetleri için, son düşüşün bir satın alma fırsatı olduğunu düşündüğünü belirten HSBC, "İstikrar programı yolunda gidiyor, büyüme yavaşlıyor, cari açık düştü ve enflasyon düşüyor. Büyümedeki zayıf noktanın bu yılın ikinci yarısında olması muhtemel ve 2025'te yeniden hızlanması bekleniyor. Faiz oranları da gelecek yıl sert bir şekilde düşmeli. Enflasyon-çıktı takasının çok olumlu olma potansiyeli olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.