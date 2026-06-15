Dev bankadan altın fiyatları için iddialı tahmin: Rekor için tarih verildi!

Merkez Bankalarından ve Kurumsallardan Altına Hücum Sürüyor

JPMorgan’ın 6 bin dolarlık hedefini destekleyen en kritik faktörlerin başında küresel talebin yapısındaki değişim geliyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları, rezervlerini çeşitlendirme ve doların ağırlığını azaltma stratejisi doğrultusunda agresif altın alımlarına devam ediyor. Çin Merkez Bankası'nın liderlik ettiği bu altın biriktirme trendinin, kurumsal talebi beklentilerin çok ötesine taşıdığı ve fiyatlar için güçlü bir zemin oluşturduğu vurgulanıyor.