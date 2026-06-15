Dev bankadan altın fiyatları için iddialı tahmin: Rekor için tarih verildi!
Küresel yatırım bankası JPMorgan, piyasaların merakla beklediği emtia raporunu güncelleyerek altın tahminlerini açıkladı. Banka, altın fiyatlarının 2026 son çeyreğinde rekor seviyeye ulaşacağını öngörüyor.
Küresel piyasaların ve yatırımcıların yön arayışında olduğu bir dönemde, ABD'li dev yatırım bankası JPMorgan'dan altın fiyatları için oldukça iddialı bir rapor geldi. Kurumun son emtia raporunda, altın piyasasına yönelik uzun vadeli yükseliş beklentisi güçlü bir şekilde yinelendi.
Altında Rekor Beklentisi
JPMorgan analistlerine göre; ons altın fiyatlarının 2026 yılının son çeyreğinde ortalama 6 bin dolar gibi tarihi bir seviyeye ulaşması bekleniyor. Kurum, yükseliş ivmesinin 2027 yılı sonunda 6 bin 300 dolara kadar tırmanabileceğini öngörüyor. Rapora göre, piyasa fiyatlamaları bu güçlü uzun vadeli potansiyeli henüz tam anlamıyla yansıtmış değil.
Merkez Bankalarından ve Kurumsallardan Altına Hücum Sürüyor
JPMorgan’ın 6 bin dolarlık hedefini destekleyen en kritik faktörlerin başında küresel talebin yapısındaki değişim geliyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları, rezervlerini çeşitlendirme ve doların ağırlığını azaltma stratejisi doğrultusunda agresif altın alımlarına devam ediyor. Çin Merkez Bankası'nın liderlik ettiği bu altın biriktirme trendinin, kurumsal talebi beklentilerin çok ötesine taşıdığı ve fiyatlar için güçlü bir zemin oluşturduğu vurgulanıyor.
Jeopolitik Riskler ve Enflasyon "Güvenli Limanı" Destekliyor
Dünya genelinde artan ekonomik belirsizlikler ve dinmek bilmeyen jeopolitik gerilimler, yatırımcıların risk iştahını baskılarken altının klasik "güvenli liman" statüsünü pekiştiriyor. Enflasyon endişelerinin tam anlamıyla ortadan kalkmaması da fonların altın piyasasına yönelmesinde ana itici güçlerden biri olarak öne çıkıyor.