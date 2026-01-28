Dev bankadan gümüş için ''hormonlu altın'' deyip 2026 yılı tahminlerini güncelledi

Citi, yayımladığı değerlendirmede gümüşe ilişkin kısa vadeli fiyat hedefini keskin şekilde revize etti. Buna göre bankanın 0–3 aylık dönem için öngördüğü seviye ons başına 150 dolar oldu. Bir önceki tahmin 100 dolar düzeyindeydi.