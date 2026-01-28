Dev bankadan gümüş için ''hormonlu altın'' deyip 2026 yılı tahminlerini güncelledi
Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın ile 2025'in en çok kazandıran değerli metali gümüş ABD Merkez Bankası FED'in kritik faiz kararı öncesinde rekor üstüne rekor kırarken dev yatırım bankası Citi gümüş için "hormonlu altın" yorumunu kullanarak 2026 yılı beklentisini güncelledi.
ABD’li bankacılık devi Citi, yatırımcı tercihlerinde altından gümüşe doğru belirgin bir kayma olduğuna işaret ederek gümüş fiyatlarına yönelik kısa vadeli beklentisini sert biçimde yukarı çekti.
Citi, yayımladığı değerlendirmede gümüşe ilişkin kısa vadeli fiyat hedefini keskin şekilde revize etti. Buna göre bankanın 0–3 aylık dönem için öngördüğü seviye ons başına 150 dolar oldu. Bir önceki tahmin 100 dolar düzeyindeydi.
Citi, bu revizyonun arkasında üç ana unsurun öne çıktığını belirtti:
Güçlü fiyat momentumu,
Değerli metallere yönelen yoğun sermaye akışı,
Fiziksel gümüş arzında yaşanan sıkışıklık.
Citi analistleri, gümüşü “altının steroidli hali” olarak tanımlarken, yatırımcıların giderek altından gümüşe yöneldiğine dikkat çekti. Değerlendirmede, gümüşün tarihsel oranlara kıyasla hala altına göre iskontolu işlem gördüğü ve bunun fiyatlar açısından ek bir “yakalama rallisi” alanı yarattığı vurgulandı.