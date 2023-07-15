Dev baraj inşaatı havadan görüntülendi
Tamamlanınca ülke ekonomisine 16.4 milyon TL katkı sağlaması hedeflenen Karabük'teki Eskipazar Ova Barajı inşaatının son hali görüntülendi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Karabük’te yapımını sürdürdüğü ve 1 milyon 188 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip Eskipazar Ova Barajı’nın ülke ekonomisine yıllık 16.4 milyon TL katkı sağlaması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.
İHA'nın haberine göre Eskipazar Ova Barajı için geri sayım başladığını ve imalatların hızla devam ettiği projede yüzde 42 fiziki gerçekleşme oranının aşıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını söyledi.
Ova Barajında şu anda gövde dolgusu, enjeksiyon ve dolusavak inşaatlarının devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “İnşaatta Derivasyon kondivisi memba batardosu, rölekasyon yolu, köprü ulaşım yolu ve gövde kazıları imalatlarını tamamladık. 470 bin metreküp’lük gövde dolgusunun ise yüzde 20’sini tamamladık. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 2023 yılsonunda projeyi bitirip, Barajda su tutmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.
5.480 dekar araziye can suyu verecek Ova Barajı’nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını da belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Baraj sayesinde modern sulamaya açılacak 5.480 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak Karabük Eskipazarlı üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda ilave yaklaşık 16 milyon 440 bin lira daha fazla kazanacak.Temelden yüksekliği 45 metre olarak projelendirilen Ova Barajının gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. 1 Milyon 188 bin m3 depolama hacmine sahip olacak gölet, 5.480 dekar araziye can suyu verecek.” dedi.