Dev bina kağıt gibi dümdüz oldu
Depremin vurduğu Hatay’da kolonlarına zarar verilerek iş makinesiyle yıkılan 3 binanın yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da yaşanmıştı. Enkaz kentte ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.
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Çok katlı binalar dinamitle patlatma yöntemiyle yıkılırken, kat sayısı az olan binalar iş makinesiyle yıkılıyor.
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Defne ilçesi Odabaşı, Çekmece ve Sümerler Mahallesi’nde 3 bina kolonlarına zarar verilerek yıkıldı. Binaların yerle bir olduğu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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