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Dev bina kağıt gibi dümdüz oldu

Depremin vurduğu Hatay’da kolonlarına zarar verilerek iş makinesiyle yıkılan 3 binanın yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dev bina kağıt gibi dümdüz oldu - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da yaşanmıştı. Enkaz kentte ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

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Dev bina kağıt gibi dümdüz oldu - Resim: 2

Çok katlı binalar dinamitle patlatma yöntemiyle yıkılırken, kat sayısı az olan binalar iş makinesiyle yıkılıyor. 

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Dev bina kağıt gibi dümdüz oldu - Resim: 3

Defne ilçesi Odabaşı, Çekmece ve Sümerler Mahallesi’nde 3 bina kolonlarına zarar verilerek yıkıldı. Binaların yerle bir olduğu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Dev bina kağıt gibi dümdüz oldu - Resim: 4
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