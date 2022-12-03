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  4. Dev fuhuş operasyonu; ayrıntılar mide bulandırdı

Dev fuhuş operasyonu; çok sayıda gözaltı, sınır dışı ve tutuklama kararı var

Sakarya’da polis ekiplerince 6 ikamete gerçekleştirilen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklanırken 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Fuhuş yaptığı belirlenen 7 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.

Dev fuhuş operasyonu; çok sayıda gözaltı, sınır dışı ve tutuklama kararı var - Resim: 1

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince şehir genelinde 6 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu gerçekleşti. 

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Dev fuhuş operasyonu; çok sayıda gözaltı, sınır dışı ve tutuklama kararı var - Resim: 2

Gerçekleşen operasyonda, 1 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda sim kart, cep telefonu ve laptop ile bir miktar para ele geçirdi. 

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Dev fuhuş operasyonu; çok sayıda gözaltı, sınır dışı ve tutuklama kararı var - Resim: 3

Fuhuş yaptırdığı tespit edilen 1'i yabancı uyruklu kadın ve 5 erkek olmak üzere 6 şüphelide gözaltına alındı. 

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Dev fuhuş operasyonu; çok sayıda gözaltı, sınır dışı ve tutuklama kararı var - Resim: 4

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yabancı uyruklu kadın ile bir erkek tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrolle serbest kaldı.

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