Kuşadası'na sezonun ilk transatlantik gemisi geldi
Kuşadası ilçesi, 2 bin 739 yolcusuyla sezonun ilk transatlantik gemisini ağırladı.
Ege Ports Limanı'na yanaşan Malta bayraklı TUİ Cruise firmasına ait "Mein Schiff 3" gemisinden inen çoğunluğu Alman 2 bin 739 yolcudan bazıları Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi'ni ziyaret etti bazıları da Kuşadası'nda alışveriş yaptı.
Tur acentesi yetkilisi Mert Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin, Kuşadası'ndan sonra 3 limana daha uğrayacağını, son olarak Antalya'ya gideceğini söyledi.
Aynı firmaya ait "Mein Schiff 5" gemisinin de Kuşadası'na 2 sefer düzenleyeceğini belirten Bozkurt, yolcuların organizasyondan memnun olduğunu dile getirdi.