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  3. 17 Nisan 2017 15:01

Kuşadası'na sezonun ilk transatlantik gemisi geldi

Kuşadası ilçesi, 2 bin 739 yolcusuyla sezonun ilk transatlantik gemisini ağırladı.

Kuşadası'na sezonun ilk transatlantik gemisi geldi

Ege Ports Limanı'na yanaşan Malta bayraklı TUİ Cruise firmasına ait "Mein Schiff 3" gemisinden inen çoğunluğu Alman 2 bin 739 yolcudan bazıları Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi'ni ziyaret etti bazıları da Kuşadası'nda alışveriş yaptı.

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Kuşadası'na sezonun ilk transatlantik gemisi geldi

Tur acentesi yetkilisi Mert Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin, Kuşadası'ndan sonra 3 limana daha uğrayacağını, son olarak Antalya'ya gideceğini söyledi.

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Kuşadası'na sezonun ilk transatlantik gemisi geldi

Aynı firmaya ait "Mein Schiff 5" gemisinin de Kuşadası'na 2 sefer düzenleyeceğini belirten Bozkurt, yolcuların organizasyondan memnun olduğunu dile getirdi.

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Kuşadası'na sezonun ilk transatlantik gemisi geldi

Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar ise ilçenin, Türkiye'deki bir çok turizm merkezine oranla sezona çok daha hareketli başladığını ifade etti.

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