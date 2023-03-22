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  4. Dev kaya yolu kapattı!

Dev kaya yolu kapattı!

Bitlis-Tatvan kara yolu, düşen dev kaya nedeniyle 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Dev kaya yolu kapattı! - Resim: 1

Kentte etkili olan yağmurın ardından bugün öğle saatlerinde Bitlis-Tatvan kara yolunun kenarında, dev bir kaya parçası yerinden koptu. 

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Dev kaya yolu kapattı! - Resim: 2

Dev kaya yol kenarına düşerken, bazı parçalar da yola savruldu. 

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Dev kaya yolu kapattı! - Resim: 3

Bu sırada yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önledi.

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Dev kaya yolu kapattı! - Resim: 4

Yol ulaşıma kapatılırken, bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yol temizlenerek, yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)

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