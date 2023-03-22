Dev kaya yolu kapattı!
Bitlis-Tatvan kara yolu, düşen dev kaya nedeniyle 1 saat trafiğe kapalı kaldı.
Kentte etkili olan yağmurın ardından bugün öğle saatlerinde Bitlis-Tatvan kara yolunun kenarında, dev bir kaya parçası yerinden koptu.
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Dev kaya yol kenarına düşerken, bazı parçalar da yola savruldu.
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Bu sırada yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önledi.
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Yol ulaşıma kapatılırken, bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yol temizlenerek, yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)
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