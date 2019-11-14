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  3. 14 Kasım 2019 08:36

Kol kaslarıyla ünlenen Rus, sosyal medyayı sallıyor

Kollarına ilaç enjekte ederek ilginç bir görünüme kavuşan 22 yaşındaki Rus vücut geliştirme sporcusu Kirill Tereshin, yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Kol kaslarıyla ünlenen Rus, sosyal medyayı sallıyor

Rusya'da yaşayan 22 yaşındaki Kirill Tereshin, bisepslerine enjekte ettirdiği sentol sebebiyle dünya çapında ün elde etti.

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Kol kaslarıyla ünlenen Rus, sosyal medyayı sallıyor

Kaslarına enjekte ettirdiği sentol sebebiyle doku çürümesi ve deri fibröz dejenerasyonu geçiren Kirill Tereshin'in sağlık durumu günden güne daha kötüye gidiyor.

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Kol kaslarıyla ünlenen Rus, sosyal medyayı sallıyor

Popeye lakaplı Rus vücut geliştirme sporcusu Kirill Tereshin'in son paylaşımı yine olay yarattı.

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Kol kaslarıyla ünlenen Rus, sosyal medyayı sallıyor

Bir sonraki MMA maçı için hazırlıklarını tam gaz sürdüren Kirill Tereshin, Rus Yeşil Dev lakaplı 18 yaşındaki Tamaev Asxab'la antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı.

Görüntüde Asxab'ın, Kirill Tereshin şınav antrenmanı yaptığı ve aşağı yukarı gibi talimatlar verdiği göze çarptı.

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