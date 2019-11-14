Kol kaslarıyla ünlenen Rus, sosyal medyayı sallıyor

Bir sonraki MMA maçı için hazırlıklarını tam gaz sürdüren Kirill Tereshin, Rus Yeşil Dev lakaplı 18 yaşındaki Tamaev Asxab'la antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı.



Görüntüde Asxab'ın, Kirill Tereshin şınav antrenmanı yaptığı ve aşağı yukarı gibi talimatlar verdiği göze çarptı.