Kol kaslarıyla ünlenen Rus, sosyal medyayı sallıyor
Kollarına ilaç enjekte ederek ilginç bir görünüme kavuşan 22 yaşındaki Rus vücut geliştirme sporcusu Kirill Tereshin, yeni paylaşımıyla dikkat çekti.
Rusya'da yaşayan 22 yaşındaki Kirill Tereshin, bisepslerine enjekte ettirdiği sentol sebebiyle dünya çapında ün elde etti.
Kaslarına enjekte ettirdiği sentol sebebiyle doku çürümesi ve deri fibröz dejenerasyonu geçiren Kirill Tereshin'in sağlık durumu günden güne daha kötüye gidiyor.
Popeye lakaplı Rus vücut geliştirme sporcusu Kirill Tereshin'in son paylaşımı yine olay yarattı.