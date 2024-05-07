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Dev mantar görenleri şaşırttı

Bingöl'de mantar toplamaya giden vatandaşlar 2 kilogram ağırlığında dev bir mantar buldu.

Kaynak: İHA
Dev mantar görenleri şaşırttı - Resim: 1

Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde her yıl ilkbahar aylarında mantar toplamaya giden vatandaşlar bu yıl önceki mantarlara nazaran daha büyük bir mantarlar ile karşılaştı. 

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Dev mantar görenleri şaşırttı - Resim: 2

Kirkor türü mantarı olduğu anlaşılan mantarları tartan Abdurrahim Kırım, aralarından en büyük mantarın 2 kilogram olduğunu gördü. 

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Dev mantar görenleri şaşırttı - Resim: 3

Kırım, bu büyüklükteki mantara ilk kez denk geldiğini belirterek şaşkınlığını gizleyemedi.

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Dev mantar görenleri şaşırttı - Resim: 4
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