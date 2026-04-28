Dev projede tarihi gün! Edirne-İstanbul arası 1,5 saate iniyor
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule etabında ilk test sürüşleri başarıyla tamamlandı. Projeyle Edirne-İstanbul arası seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate inecek.
Türkiye'nin Avrupa ile olan demir yolu ulaşımını modern standartlara taşıyacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabı çerçevesinde yer alan Çerkezköy-Kapıkule hattında test sürüşlerinin ilki başarıyla gerçekleştirildi.
Projenin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule etabında çalışmalar tamamlanmak üzereyken, belli bölümlerde test sürüşleri gerçekleştirilmeye başlandı. Edirne Merkez Tren Garında ilk deneme seferi başarıyla gerçekleştirildi.
Güzergâh üzerinde geliş ve gidiş olmak üzere test sürüşleri başarılı şekilde gerçekleştiriliyor. Projede neredeyse sona gelindi. Projenin ilk etabı çerçevesinde yer alan Çerkezköy-Kapıkule hattında test sürüşleri başladı.
Toplam 153 kilometre uzunluğundaki bu kesimde altyapı ve üstyapı imalatlarının yanı sıra demir yolu bakım ve kontrolünü sağlayacak teknik sistemlerin kurulumu tamamlandı. Tüm bu çalışmaların bitirilmesinin ardından hatta belirlenen noktalarda deneme seferleri yapılmaya başlandı.