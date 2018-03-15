Dev projenin son hali görüntülendi

1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğunun 2023 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar, ayrıca 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4608 metre olması öngörülüyor. Köprü 2x3 şeritli olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında olacak. Kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak.