Dev T-Rex iskeleti rekor fiyata alıcı buldu
İsviçre'de açık artırmaya çıkarılan Tyrannosaurus Rex (T-Rex) cinsi dinozor iskeleti 6.2 milyon dolara satıldı.
İsviçre basınında yer alan habere göre, Zürih’teki Koller Müzayede Evi tarafından Avrupa’da ilk kez T-Rex cinsi dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarıldı.
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Yaklaşık 67 milyon yaşındaki dinozor iskeleti, 6.2 milyon dolara alıcı buldu.
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11.6 metre uzunluğunda ve 3.9 metre yüksekliğindeki iskelet, “en muhteşem T-Rex iskeletlerinden biri” olarak tanımlanıyor.
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Koller Müzayede Evi Sözcüsü, ismi açıklanmayan Avrupalı bir özel koleksiyoncu tarafından satın alınan iskeletin Avrupa’da kalacağını belirtti.
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