  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Dev T-Rex iskeleti rekor fiyata alıcı buldu

Dev T-Rex iskeleti rekor fiyata alıcı buldu

İsviçre'de açık artırmaya çıkarılan Tyrannosaurus Rex (T-Rex) cinsi dinozor iskeleti 6.2 milyon dolara satıldı.

Dev T-Rex iskeleti rekor fiyata alıcı buldu - Resim: 1

İsviçre basınında yer alan habere göre, Zürih’teki Koller Müzayede Evi tarafından Avrupa’da ilk kez T-Rex cinsi dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarıldı. 

1 / 25
Dev T-Rex iskeleti rekor fiyata alıcı buldu - Resim: 2

Yaklaşık 67 milyon yaşındaki dinozor iskeleti, 6.2 milyon dolara alıcı buldu.

2 / 25
Dev T-Rex iskeleti rekor fiyata alıcı buldu - Resim: 3

11.6 metre uzunluğunda ve 3.9 metre yüksekliğindeki iskelet, “en muhteşem T-Rex iskeletlerinden biri” olarak tanımlanıyor.

3 / 25
Dev T-Rex iskeleti rekor fiyata alıcı buldu - Resim: 4

Koller Müzayede Evi Sözcüsü, ismi açıklanmayan Avrupalı bir özel koleksiyoncu tarafından satın alınan iskeletin Avrupa’da kalacağını belirtti.

4 / 25